Oggi, domenica 21 dicembre, si tengono diverse competizioni di sport invernali, tra cui le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, salto con gli sci, bob, skicross e slittino alpino, oltre alle gare di IBU Junior Cup di biathlon. Di seguito gli orari, il calendario, le dirette tv e streaming per seguire gli eventi. A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 21 dicembre, calendario gare, tv, streaming.

Oggi, domenica 21 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con gli sci, il bob, la skicross e lo slittino alpino, e di IBU Junior Cup per il biathlon. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS A SAN CANDIDO DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.15 LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 Saranno otto le azzurre al via del superG femminile in programma a Val d’Isere (Francia): Laura Pirovano partirà col 3, Roberta Melesi col 5, Sofia Goggia col 6, Elena Curtoni con l’8, Sara Allemand col 32, Sara Thaler col 37, Nicol Delago col 41 e Nadia Delago col 47. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 21 dicembre, calendario gare, tv, streaming

