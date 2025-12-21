A che ora è la finale di Supercoppa 2025 Le ultime su Bologna-Napoli | Beukema non si allena

Bologna, 21 dicembre 2025 – Il primo trofeo della stagione va in scena lunedì sera a Riyad in Arabia Saudita tra Bologna e Napoli. La Supercoppa Italiana, dopo le semifinali, presenterà un ultimo atto con un ritorno alle origini, ovvero per come era stata pensata la competizione. Il Napoli campione d’Italia ha infatti eliminato il Milan, mentre il Bologna campione della Coppa Italia ha estromesso l’Inter: le due vincenti delle competizioni dell’annata scorsa si giocano la prima coppa stagionale. Per Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, è la quinta finale in tre anni e mezzo tra Fiorentina e Bologna, per Antonio Conte c’è invece la possibilità di mettere un altro trofeo in bacheca dopo lo Scudetto dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

