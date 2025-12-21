A Castel dell?Ovo via le impalcature | riecco la bellezza

🔊 Ascolta la notizia

A Castel dell’Ovo, i lavori di restauro procedono e le impalcature stanno per essere rimosse. La fase di intervento è in avanzato stato e la ristrutturazione si avvia alla conclusione. A Castel dell’Ovo via le impalcature: riecco la bellezza.

  Castel dell?Ovo, il restyling è a buon punto. I lavori ancora non sono terminati, ma la rimozione delle impalcature esterne dimostra che la ristrutturazione è in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

