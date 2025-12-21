A Capezzana si tiene una mostra dedicata ai presepi d’epoca, aperta fino a gennaio. La collezione di Serena Malpaganti, allestita nell’ex Macelleria Meoni in via della Chiesa 29, offre l’opportunità di ammirare presepi prodotti tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento. Un'occasione per apprezzare pezzi storici e tradizioni natalizie, dove i presepi sono protagonisti.

Capezzana in festa. Sarà aperta fino al gennaio la mostra di presepi d’Epoca della collezione di Serena Malpaganti nell’ex Macelleria Meoni in via della Chiesa 29 dove si possono ammirare presepi d’epoca prodotti tra la fine dell’800 e gli anni Settanta del Novecento. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio nei sabati, domeniche e festivi con orario dalle 17 alle 19. Sempre in tema, il Comitato Eventi Capezzana organizza la 6° edizione di presepi a Capezzana, una rassegna di Natività all’aperto nei giardini, finestre, davanzali, terrazzi visibili dalle strade. Una commissione composta dal presidente Stefano Cipolat e dalle presepiste Cristina Monticelli, Domenica Vignoli, Serena Malpaganti e dal collezionista d’arte Giovanni Sanesi valuterà le opere e il 6 gennaio consegnerà riconoscimenti e attestati agli autori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Capezzana presepi protagonisti

