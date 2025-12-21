A Bari la sfilata dei ' Babbo Natale in moto' | Portiamo gioia e sorrisi in città

21 dic 2025

È partita anche quest’anno, dalle vicinanze del parco don Tonino Bello, la tradizionale parata motociclistica natalizia ‘Babbo Natale in moto’, dell’associazione ‘Vita in Moto’, un appuntamento ormai atteso che unisce passione sportiva, solidarietà e spirito natalizio.I motociclisti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

