A Bari la sfilata dei ' Babbo Natale in moto' | Portiamo gioia e sorrisi in città

È partita anche quest'anno, dalle vicinanze del parco don Tonino Bello, la tradizionale parata motociclistica natalizia 'Babbo Natale in moto', dell'associazione 'Vita in Moto', un appuntamento ormai atteso che unisce passione sportiva, solidarietà e spirito natalizio.

