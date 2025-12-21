A 10 anni si perde nel bosco Precipita da una roccia Muore davanti all’amico

A dieci anni, un bambino si è smarrito nel bosco di Laudes, frazione di Malles. Durante la giornata, è precipitato da una roccia e, purtroppo, ha perso la vita davanti al suo amico. La vicenda ha suscitato grande dolore nella comunità e ha portato le forze dell'ordine a concludere le ricerche. Si è conclusa nel modo più drammatico la ricerca di un bambino di dieci anni scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì a Laudes, fra

Si è conclusa nel modo più drammatico la ricerca di un bambino di dieci anni scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì a Laudes, frazione del comune di Malles, in Alta Val Venosta. Il corpo senza vita del piccolo Jan Adam è stato recuperato dagli uomini del Soccorso Alpino ai piedi della Sartwand, un'imponente parete rocciosa che sovrasta l'abitato e il campo sportivo locale. L' incidente, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è avvenuto intorno alle 17 ed è stato causato dall'oscurità e dalla natura impervia del terreno. La vittima si trovava al parco giochi del paese in compagnia di un amico di undici anni.

Si perde nel bosco e precipita da una roccia, muore un bimbo di 10 anni - I soccorritori hanno messo in sicurezza il ragazzino sopravvissuto, che si trovava in un punto molto esposto. ansa.it

"L'ADIGE.IT" * TERRITORI: «SI PERDE NEL BOSCO E PRECIPITA DA UNA ROCCIA, MUORE A 10 ANNI: L'ALLARME LANCIATO DALL'AMICO CHE ERA CON LUI»

