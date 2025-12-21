Cosa rende un film un intramontabile? È difficile da definire, ma una cosa è certa: alcuni film classici degli anni '30, '40 e '50 vantano una capacità di resistenza al tempo che la maggior parte dei lungometraggi si sogna. Il fatto che li si guardi ancora a sette se non otto decenni di distanza tramandati di generazione in generazione come grandi esempi di cinema li rende i migliori maratoneti della storia. Qui ne abbiamo raccolti 9 che hanno in comune grandi interpretazioni di grandi divi come James Stewart o Humphrey Bogart, con la speranza che siano un buon punto di partenza per un viaggio più personale alla scoperta dei migliori film classici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 9 film classici che si gustano al meglio la domenica pomeriggio

Leggi anche: Domenica In oggi: la puntata che cambia il pomeriggio di Rai 1

Leggi anche: Hollywood reinventa due classici film degli anni 80 che non sono invecchiati bene

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Quali sono i classici di Natale @ildadostar prova a rispondere a questa domanda E secondo voi Aspettiamo i vostri commenti #filmdavedere #natale #ids #filmdinatale #screenweek facebook