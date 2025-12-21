278mila euro per gli apicoltori | la Provincia investe sul miele trentino
Un sostegno concreto agli apicoltori trentini e una spinta decisa alla qualità del miele di montagna: la Giunta provinciale ha approvato una delibera che mette a disposizione circa 278mila euro per rafforzare il settore apistico locale, attraverso un apposito bando legato al Piano strategico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
