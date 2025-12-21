278mila euro per gli apicoltori | la Provincia investe sul miele trentino

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sostegno concreto agli apicoltori trentini e una spinta decisa alla qualità del miele di montagna: la Giunta provinciale ha approvato una delibera che mette a disposizione circa 278mila euro per rafforzare il settore apistico locale, attraverso un apposito bando legato al Piano strategico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

278mila euro per gli apicoltori la provincia investe sul miele trentino

© Trentotoday.it - 278mila euro per gli apicoltori: la Provincia investe sul miele trentino

Leggi anche: Il nuovo hub di Conapi, il consorzio che unisce 600 apicoltori da tutta Italia, custodirà 5mila tonnellate di miele in modo sostenibile. Così ce ne sarà sempre per tutti. E per i bambini c'è pure il Parco delle api e del miele

Leggi anche: Trentino, inaugurato il Festival della famiglia: "Provincia investe su bene unico per creare futuro"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Apicoltori, 278mila euro per valorizzare il miele; Apicoltori, bando da 278mila euro per valorizzare il miele: “Presidio fondamentale per l’economia agricola di montagna”. Ecco i dettagli e come presentare la domanda; Apicoltura, bando da 278 mila euro: sostegni a formazione, investimenti e qualità del miele.

278mila euro apicoltori provinciaApicoltori, bando da 278mila euro per valorizzare il miele: “Presidio fondamentale per l’economia agricola di montagna”. Ecco i dettagli e come presentare la domanda - Apicoltori, in Trentino un bando da 278 mila euro per valorizzare il miele: l'iniziativa, nell'ambito del Piano strategico nazionale della Pac, è al centro della delibera approvata dalla giunt ... ildolomiti.it

278mila euro apicoltori provinciaApicoltori, 278mila euro per valorizzare il miele - attraverso un apposito bando nell’ambito del Piano strategico nazionale della Pac - ladigetto.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.