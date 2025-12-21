23 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 23 dicembre è il 357º giorno del calendario gregoriano. Mancano 8 giorni alla fine dell’anno.Proverbio: Dicembre nebbioso, anno fruttuoso.Santo del giorno: San Giovanni da KetyEtimologia: Giovanni deriva dall’ebraico “Yehohanan” e significa “Dio ha avuto misericordia”. Nome di lunga tradizione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
