21 dicembre oggi cade il solstizio d’inverno E’ questo il giorno più corto non Santa Lucia
Firenze, 21 dicembre 2025 – Oggi, alle 16:03 ora italiana, si verifica il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno nell’emisfero boreale. Questo evento segna il momento in cui le ore di luce sono al minimo, dando inizio alla fase di progressiva durata crescente delle giornate. È importante distinguere questa data dal tradizionale calendario delle festività.
Firenze, 21 dicembre 2025 – Oggi 21 dicembre, esattamente alle 16,03 ora italiana, cade il solstizio d’inverno: l'evento segna il giorno più corto dell’anno per l’emisfero boreale. Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre e coincide con il momento in cui il Sole, nel suo moto apparente nel cielo, si posiziona nel punto più basso. Se l’asse terrestre fosse perfettamente perpendicolare, allora non esisterebbero le stagion i. I solstizi d’inverno e d’estate, così come gli equinozi di primavera e autunno, non cadono ogni anno nello stesso giorno, poiché corrispondono appunto a precisi eventi astronomici che, pur verificandosi più o meno nello stesso periodo, non possono avvenire ogni anno esattamente nello stesso istante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
