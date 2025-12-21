21 dicembre ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

Solstizio d’inverno, oggi il giorno più corto dell’anno: da domani le giornate tornano ad allungarsi - Oggi, 21 dicembre, cade il solstizio d'inverno, l'evento astronomico che segna ufficialmente l'inizio dell'inverno nell'emisfero boreale. ilvescovado.it

Oggi è il solstizio d’inverno: il giorno più corto dell’anno e l’inizio dell’inverno astronomico - Il fenomeno è legato all'inclinazione dell'asse di rotazione della Terra ... msn.com

Perchè Askatasuna è stato sgomberato proprio il 18 dicembre facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.