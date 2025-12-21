16 libri da regalare a Natale 2025

Ecco un elenco di 16 libri ideali da regalare a Natale 2025. In un periodo in cui si riscopre il piacere di dedicare tempo a sé stessi e ai propri affetti, i libri rappresentano un dono che arricchisce e invita alla riflessione. Scegliere il volume giusto può rendere speciale questa stagione e accompagnare i momenti di relax. Di seguito, alcune proposte da considerare.

A Natale il tempo sembra finalmente rallentare e quando la casa torna a essere il centro delle nostre giornate, i libri, quelli belli, da sfogliare con calma, da leggere lentamente diventano protagonisti del nostro tempo libero. Ecco una selezione di volumi belli da vedere, ricchi di immagin i, ma anche capaci di sorprenderci con storie e visioni. Li abbiamo divisi per mondi e passioni, perfetti per chi ama leggere con gli occhi prima ancora che con la mente. Leggi anche › 30 libri da leggere a dicembre e regalare a Natale Si parte da " È Natale ", con due titoli, primo tra tutti il "The Christmas Book" che ci accompagna in un viaggio nell'immaginario delle feste, tra tradizioni antiche e derive pop: perché si fa l'albero, come il Natale è diventato consumistico, fino a fenomeni cult come Elf Yourself.

