?LIVE! Genoa-Atalanta 0-1 | tutti gli aggiornamenti in diretta
Genoa-Atalanta 0-1. Marcatori: 94? Hien Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (67? Thorsby), Ellertsson, Martin (5? Sommariva); Ekuban (67? Colombo), Vitinha (83? Masini). All. De Rossi. A disp: Ostigard, Sabelli, Venturino, Stanciu, Carboni, Fini, Ekhator. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac (83? Krstovic); Zappacosta (69? Sulemana), Ederson (82? Brescianini), Musah, Bernasconi (69? Zalewski); De Ketelaere, Maldini (57? Samardzic); Scamacca. All. Palladino. A disp: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor Arbitro: Abisso Ammoniti: 60? Samardzic, 72? Palladino, 78? Zalewski, 85? Thorsby Espulsi: 3? Leali Note: recuperi 2’pt, spettatori 30. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: ?LIVE! Genoa-Atalanta 0-0: tutti gli aggiornamenti in diretta
Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Genoa, tutti gli aggiornamenti in diretta: le formazioni ufficiali
Genoa - Atalanta in Diretta Streaming | IT; Genoa-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta in diretta e streaming: gli orari.
Genoa-Atalanta 0-1: video, gol e highlights - Una partita che il Genoa ha giocato in inferiorità numerica dal 3° minuto per l'espulsione di Le ... sport.sky.it
Genoa-Atalanta 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Atalanta di Domenica 21 dicembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
All'ultimo secondo, ci pensa Hien: l'Atalanta vince 1-0, ko un Genoa coraggioso e in 10 uomini per 90' - 1): Carnesecchi, De Roon, Hien, Kolasinac (82' Krstovic), Zappacosta (69' Sulemana), Ederson (82' Brescianini), Musah, Bernasconi (69' Zalewski), De Ketelaere, Maldini (57' Samardzic), ... calciomercato.com
?? LIVE ATALANTA-GENOA COPPA ITALIA ??
Serie A, Genoa-Atalanta 0-1: Hien beffa i rossoblù al 94’ Stadio Ferraris Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-napoli-como-bolog - facebook.com facebook
33’ | : altro pallone sanguinoso perso dal Genoa, Musah si invola verso la porta ma deve fare i conti con l’ottimo rientro di Otoa, che lo obbliga a concludere alto #Genoa #SerieA #DDR #DeRossi #GenoaAtalanta x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.