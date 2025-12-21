?LIVE! Genoa-Atalanta 0-1 | tutti gli aggiornamenti in diretta

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa-Atalanta 0-1. Marcatori: 94? Hien Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (67? Thorsby), Ellertsson, Martin (5? Sommariva); Ekuban (67? Colombo), Vitinha (83? Masini). All. De Rossi. A disp: Ostigard, Sabelli, Venturino, Stanciu, Carboni, Fini, Ekhator. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac (83? Krstovic); Zappacosta (69? Sulemana), Ederson (82? Brescianini), Musah, Bernasconi (69? Zalewski); De Ketelaere, Maldini (57? Samardzic); Scamacca. All. Palladino. A disp: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor Arbitro: Abisso Ammoniti: 60? Samardzic, 72? Palladino, 78? Zalewski, 85? Thorsby Espulsi: 3? Leali Note: recuperi 2’pt, spettatori 30. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

