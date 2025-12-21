?LIVE! Genoa-Atalanta 0-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta

Genoa-Atalanta 0-0. Marcatori: – Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin (5? Sommariva); Ekuban, Vitinha. All. De Rossi. A disp: Ostigard, Sabelli, Thorsby, Venturino, Stanciu, Masini, Carboni, Fini, Colombo, Ekhator. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino. A disp: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Zalewski, Brescianini, Samardzic, Sulemana, Krstovic Arbitro: Abisso Ammoniti: – Espulsi: 3? Leali (G) Note: spettatori 30.450 BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Genoa, tutti gli aggiornamenti in diretta: le formazioni ufficiali

Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Milan, tutti gli aggiornamenti in diretta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Diretta Genoa-Atalanta: dove vederla in tv e live streaming; Genoa-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Atalanta: probabili formazioni e statistiche.

LIVE Genoa-Atalanta 0-0 Serie A 2025/2026: Fallo di Scamacca e punizione Genoa - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it