? 4 Ristoranti | Al via la nuova stagione con Alessandro Borghese

Il viaggio dello chef riparte domenica 21 dicembre 2025 su Sky e NOW: 12 nuove tappe tra tradizione, sorprese (come Katia Follesa) e territori inesplorati. Alessandro Borghese torna ufficialmente in pista. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, debutta l'undicesima stagione di "4 Ristoranti", il format cult prodotto da Banijay Italia che ha trasformato il giudizio.

