?? Caso Signorini | Blitz all’alba per Fabrizio Corona la Procura sequestra tutto

Alfonso Signorini denuncia per revenge porn: bloccata la seconda puntata di “Falsissimo”. L’avvocato Chiesa: «Nel materiale prove di reati gravissimi». Il terremoto mediatico che vede contrapposti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini segna una svolta giudiziaria netta. Nella mattinata di oggi, domenica 21 dicembre 2025, la Procura ha disposto il sequestro preventivo di tutto il materiale . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

