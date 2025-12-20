Zucchi e Viti confermati ai vertici. Ferrara sarà l’amministratore.

Antonio Zucchi e Gianluca Viti sono stati riconfermati rispettivamente governatore e vice-governatore della Misericordia di Limite sull’Arno. Riconferme avvenute nelle scorse ore, a poco più di una settimana di distanza dalle elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Confraternita, Magistrato, Collegio dei sindaci revisori e Collegio dei probiviri (che rimarranno in carica per il prossimo quadriennio 2025-2029). I soci, spiegano dalla Confraternita, hanno manifestato la volontà di un cambiamento: sei componenti del precedente Magistrato hanno lasciato e altrettanti, su dieci, sono subentrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

