Zucchi e Viti confermati ai vertici Ferrara sarà l’amministratore
Antonio Zucchi e Gianluca Viti sono stati riconfermati rispettivamente governatore e vice-governatore della Misericordia di Limite sull’Arno. Riconferme avvenute nelle scorse ore, a poco più di una settimana di distanza dalle elezioni per il rinnovo degli organi sociali della Confraternita, Magistrato, Collegio dei sindaci revisori e Collegio dei probiviri (che rimarranno in carica per il prossimo quadriennio 2025-2029). I soci, spiegano dalla Confraternita, hanno manifestato la volontà di un cambiamento: sei componenti del precedente Magistrato hanno lasciato e altrettanti, su dieci, sono subentrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Papardo, nuovi vertici ospedalieri confermati per potenziare qualità e multidisciplinarietà
Leggi anche: Si è insediato il nuovo cda della Sac, confermati pieni poteri all'amministratore delegato Nico Torrisi
Zucchi e Viti confermati ai vertici. Ferrara sarà l’amministratore.
Zucchi e Viti confermati ai vertici. Ferrara sarà l’amministratore - Antonio Zucchi e Gianluca Viti sono stati riconfermati rispettivamente governatore e vice- lanazione.it
Riparte Mancinelli OFF! Venerdì 19 dicembre alle 21:00 al Teatro Mancinelli va in scena: CARTE MUTE di e con Pietro De Nova e Maurizio Zucchi Uno spettacolo che intreccia storie di chi non ha una vera casa, ma ovunque trova un passaggio. Al centro, il - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.