Zoe Saldaña | Ho conosciuto il dolore da bambina perdendo un genitore Ma la scomparsa di un figlio è innaturale persino nel regno animale
Zoe Saldaña, premiata attrice, torna nel ruolo di Neytiri in Avatar - Fuoco e cenere, ora al cinema. In questa intervista, affronta temi come il lutto, la perdita e il legame con la natura, sottolineando come, nonostante il successo, la vita rimanga una questione profondamente umana. La sua esperienza personale e il suo percorso rappresentano un esempio di resilienza e di connessione con le proprie radici.
