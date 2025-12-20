Zoe Saldaña | Ho conosciuto il dolore da bambina perdendo un genitore Ma la scomparsa di un figlio è innaturale persino nel regno animale

Zoe Saldaña, premiata attrice, torna nel ruolo di Neytiri in Avatar - Fuoco e cenere, ora al cinema. In questa intervista, affronta temi come il lutto, la perdita e il legame con la natura, sottolineando come, nonostante il successo, la vita rimanga una questione profondamente umana. La sua esperienza personale e il suo percorso rappresentano un esempio di resilienza e di connessione con le proprie radici.

L’attrice premio Oscar torna a essere Neytiri in Avatar - Fuoco e cenere, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di James Cameron, ora al cinema, e parla di lutto e rabbia, di comunità e guarigione, del rapporto con la natura come spazio di appartenenza e di come, anche dopo il successo e i riconoscimenti, la vita resti una questione profondamente umana: «Io sono italiana quanto mio marito Marco è dominicano, ed è bellissimo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

