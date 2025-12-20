Inter News 24 Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena che chiarisce la scelta di Chivu: i crampi, la gestione fisica e una decisione obbligata nel finale. La sconfitta dell’Inter ai calci di rigore contro il Bologna in Supercoppa ha lasciato strascichi e interrogativi, soprattutto legati a una scelta che non è passata inosservata: la sostituzione di Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe 1994 e specialista dagli undici metri, all’86’ del match. Una decisione che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, considerando che la lotteria dei rigori appariva ormai all’orizzonte. A fare chiarezza sul cambio è stata La Gazzetta dello Sport, che ha svelato il retroscena direttamente dal ritiro nerazzurro in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: «Avrebbe calciato ma è uscito perché…»

Leggi anche: Perché Ozpetek avrebbe “punito” Loredana Bertè per anni: il retroscena mai raccontato

Leggi anche: Calhanoglu-Zielinski, Chivu era scettico, ma lo schema ha funzionato. Il retroscena

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: “Avrebbe calciato ma è uscito perché…”; Rigore prima dato e poi tolto all’Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calha in campo; Bologna-Inter, le pagelle: 8 ai superpoteri di Ravaglia. Bisseck e il vizio delle braccia larghe: 4,5; Tolto un rigore all’Inter in Supercoppa: ecco chi avrebbe calciato senza Calha in campo.

Zielinski tolto prima dei rigori, Gazzetta svela: "Avrebbe calciato di sicuro ma è uscito perché..." - È una delle domande più ricorrenti nel mondo Inter dopo il ko dei nerazzurri ai rigori contro il Bologna in Supercoppa. msn.com