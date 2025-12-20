Zielinski Gazzetta svela il motivo del cambio | Avrebbe calciato il rigore se non…

Zielinski. La sconfitta dell’ Inter ai calci di rigore contro il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana ha lasciato spazio a più di una riflessione, soprattutto su alcune scelte effettuate da Cristian Chivu nei minuti finali. Tra queste, quella che ha fatto maggiormente discutere è stata la sostituzione di Piotr Zielinski all’86’, proprio a ridosso dell’epilogo dal dischetto. Una decisione che, a caldo, è apparsa sorprendente vista la fama del polacco come rigorista affidabile. Molti tifosi e addetti ai lavori si sono chiesti perché rinunciare a uno specialista in un momento così delicato, con i rigori ormai alle porte. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Zielinski tolto prima dei rigori, il retroscena: «Avrebbe calciato ma è uscito perché…»

Leggi anche: Rocchi a Open VAR: «Rigore per l’Inter? E’ netto. Il fatto che abbia già calciato non cambia, vi spiego il motivo»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Zielinski tolto prima dei rigori, Gazzetta svela: “Avrebbe calciato di sicuro ma è uscito perché…”.

Zielinski tolto prima dei rigori, Gazzetta svela: "Avrebbe calciato di sicuro ma è uscito perché..." - È una delle domande più ricorrenti nel mondo Inter dopo il ko dei nerazzurri ai rigori contro il Bologna in Supercoppa. msn.com