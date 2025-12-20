Zelensky | Usa per incontro a 3 con russi

16.10 Il presidente ucraino Zelensky dice che Washington ha proposto un incontro tra Usa, Ucraina e Russia a Miami. "Hanno proposto questo formato", aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe "logico tenere un incontro congiunto, dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo". Attesi a Miami i colloqui per parlare dell'Ucraina.Presente per gli Usa il segretario di Stato Rubio, l'inviato di Trump Witkoff e il genero Kushner. Per Mosca,l'inviato di Putin Dmitriev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Presidente Usa: “Europa decadente, leader deboli”. Domani nuova riunione dei Volenterosi - Trump: Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana; Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Trump attacca Zelensky e l'Europa; Kiev disposta a rinunciare all’adesione alla Nato. Merz e Zelensky vedono negoziatori Usa a Berlino.

