Zelensky | Usa per incontro a 3 con russi
16.10 Il presidente ucraino Zelensky dice che Washington ha proposto un incontro tra Usa, Ucraina e Russia a Miami. "Hanno proposto questo formato", aggiungendo che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe "logico tenere un incontro congiunto, dopo aver compreso i potenziali risultati dell'incontro che ha già avuto luogo". Attesi a Miami i colloqui per parlare dell'Ucraina.Presente per gli Usa il segretario di Stato Rubio, l'inviato di Trump Witkoff e il genero Kushner. Per Mosca,l'inviato di Putin Dmitriev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Zelensky annuncia l’incontro con gli Usa a Berlino
Leggi anche: Ucraina, Zelensky arriva negli Usa per incontro con Trump
Presidente Usa: “Europa decadente, leader deboli”. Domani nuova riunione dei Volenterosi - Trump: Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana; Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; Trump attacca Zelensky e l'Europa; Kiev disposta a rinunciare all’adesione alla Nato. Merz e Zelensky vedono negoziatori Usa a Berlino.
Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina ... msn.com
Zelensky: 'Proposto dagli Usa un incontro con Russia e Ucraina a Miami'. Colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio - I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. ansa.it
Ucraina, salta l’incontro tra inviati USA e Zelensky. Meloni: “Non c’è collaborazione da parte di Mosca” - "Lungo ed amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. fanpage.it
Zelensky Vuole Questa UNICA Cosa: E Trump Dice NO
Zelensky a Varsavia, incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in Ucraina - facebook.com facebook
Il vertice di Berlino. Grande attesa per l'incontro tra Zelensky e i leader europei x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.