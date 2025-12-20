Zelensky | Se Ucraina sconfitta Russia inevitabilmente arriverà in Polonia – Il video
L'evoluzione della situazione in Ucraina rappresenta un elemento chiave per la stabilità dell'intera regione. Le dichiarazioni di Zelensky evidenziano come, in assenza di un'eventuale vittoria ucraina, le spinte espansionistiche di Mosca potrebbero estendersi oltre i confini attuali. La questione rimane complessa e richiede un'attenzione costante a livello internazionale.
(Agenzia Vista) Polonia, 20 dicembre 2025 "Senza l'indipendenza dell'Ucraina, senza l'indipendenza del nostro Stato, Mosca inevitabilmente arriverà qui, arriverà qui e si spingerà ulteriormente in Europa. Senza la nostra indipendenza, Mosca inevitabilmente arriverà in Polonia", così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Varsavia. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
