Zelensky | Se Ucraina sconfitta Russia inevitabilmente arriverà in Polonia – Il video

L'evoluzione della situazione in Ucraina rappresenta un elemento chiave per la stabilità dell'intera regione. Le dichiarazioni di Zelensky evidenziano come, in assenza di un'eventuale vittoria ucraina, le spinte espansionistiche di Mosca potrebbero estendersi oltre i confini attuali. La questione rimane complessa e richiede un'attenzione costante a livello internazionale.

Zelensky: 'Proposto dagli Usa un incontro con Russia e Ucraina a Miami'. Colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio - I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. ansa.it

Guerra Ucraina, Zelensky: "Elezioni quando sicurezza garantita, non decide Putin". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Elezioni quando sicurezza garantita, non decide Putin'. tg24.sky.it

Ucraina sconfitta, UE umiliata: 3 anni di menzogne per nascondere la verità. Con Gianandrea Gaiani

#Zelensky: gli Usa hanno proposto un colloquio con #Ucraina e #Russia a Miami - facebook.com facebook

#Ucraina Il presidente Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Usa, Ucraina e Russia a Miami. "A quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia", ha detto Zelensky, aggiungendo che gli europei potre x.com

