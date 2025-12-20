Zelensky rivela la proposta Usa | incontro con la Russia a Miami

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto che Washington ha avanzato la proposta di un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, da tenersi a Miami. La notizia arriva mentre prosegue la tensione sul fronte diplomatico, con i leader internazionali alla ricerca di soluzioni concrete per la crisi in corso. Secondo Zelensky, il formato proposto prevederebbe la partecipazione principale di Ucraina, Stati Uniti e Russia, con la possibilità che gli europei siano presenti come osservatori. “Sarebbe logico tenere un incontro congiunto dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo”, ha dichiarato il presidente ucraino, sottolineando l’importanza di coordinare i prossimi passi sulla base dei colloqui precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky rivela la proposta Usa: incontro con la Russia a Miami Leggi anche: Gli Usa propongono i negoziati con Russia e Ucraina a Miami. Zelensky: «Potrebbe esserci anche l’Ue» Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ucraina, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione: cosa prevede il piano di pace; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Zelensky svela le carte di Trump: Gli Usa vogliono un nostro ritiro nel Donetsk; Zelensky a Berlino propone congelamento del fronte e rinuncia alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza Usa. Zelensky: 'Proposto dagli Usa un incontro con Russia e Ucraina a Miami'. Colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio - I droni ucraini hanno colpito nel corso della notte un nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio gestito dalla Lukoil nel Mar Caspio. ansa.it

Zelensky, Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Washington ha proposto un incontro tra Stati Uniti, Ucraina ... msn.com

Zelensky: Usa hanno proposto colloquio con Ucraina e Russia a Miami - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che Mosca non ha voce in capitolo nell'organizzazione delle elezioni in ... msn.com

SCANDALO UCRAINA: IL SOSPETTO PESANTE SU ZELENSKY Il Fatto Quotidiano rivela uno dei peggiori scandali di corruzione nella storia recente dell’Ucraina. Cinque membri del governo, ministri e viceministri, travolti da presunte tangenti milionarie. Ma - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.