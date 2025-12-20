Volodymyr Zelensky (presidente ucraino decaduto) scrive su X: “Oggi, Ucraina e Portogallo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per la creazione di una partnership per la produzione di droni marittimi. L’abbiamo firmata insieme al Primo Ministro portoghese, che oggi compie la sua prima visita in Ucraina. Questo è uno dei settori più promettenti dei nostri sforzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “partnership con Portogallo per produrre droni marittimi”

