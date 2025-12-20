Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo rendono omaggio a Muro Memoria dei caduti di Kiev – Il video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Kiev, 20 dicembre 2025 A Kiev Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo Luis Montenegro hanno preso omaggio a caduti della guerra al Muro della Memoria di Kiev. Courtesy: Telegram Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

