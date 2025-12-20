Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo rendono omaggio a Muro Memoria dei caduti di Kiev – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 20 dicembre 2025 A Kiev Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo Luis Montenegro hanno preso omaggio a caduti della guerra al Muro della Memoria di Kiev. Courtesy: Telegram Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ucraina, Zelensky e Schoof a Kiev rendono omaggio ai caduti Leggi anche: Kenya, morto l'ex primo ministro Odinga: centinaia gli rendono omaggio a Nairobi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Zelensky: «Washington ha proposto incontro Usa-Russia-Ucraina a Miami»; Fondi sisma, progetto per collegare A1 e Rieti; Frontale, muore padre 47enne di Cantalupo. Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo rendono omaggio a Muro Memoria dei caduti di Kiev - A Kiev Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo Luis Montenegro hanno preso omaggio a caduti della guerra al Muro della Memoria di Kiev. ilgiornale.it

Zelensky firma una partnership con il Portogallo per la produzione di droni marini - A Kiev Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro del Portogallo Luis Montenegro hanno firmato una dichiarazione congiunta. ilgiornale.it

Ucraina, premier portoghese in visita a Kiev. Zelensky: "Usa hanno proposto colloqui anche con Russia e Ue" - (LaPresse) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il Primo Ministro portoghese Luis Montenegro. msn.com

Ucraina, Zelensky e l'allarme: "Polonia nel mirino di Putin" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

L'INCONTRO DEL PRIMO MINISTRO STARMER CON ZELENSKY VIENE OSCURATO DA LARRY THE CAT, "CHIEF MOUSER TO THE CABINET OFFICE" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.