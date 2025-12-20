Zelensky accetta l’incontro a tre con Usa e Russia ma avverte | Non credo porterà a nulla
Il presidente ucraino Zelensky ha accettato l'invito a partecipare a un incontro a tre con Stati Uniti e Russia, previsto a Miami, vicino a Mar-a-Lago, dove si trova attualmente il presidente americano Donald Trump. Tuttavia, Zelensky ha espresso scetticismo sulla possibilità di ottenere risultati concreti dall'incontro. La realizzazione dell'iniziativa rappresenta un'occasione per analizzare le posizioni dei paesi coinvolti e le prospettive future.
L'incontro dovrebbe svolgersi a Miami, a pochi passi dalla tenuta di Mar-a-Lago, dove si trova in questi giorni il presidente Usa, Donald Trump. Proprio in Florida, oggi il team di negoziatori americano, guidato da Steve Witkoff e Jared Kushner, ha incontrato la squadra ucraina guidata da Rustem Umerov e si appresta a dialogare con l'inviato di Mosca, Kirill Dmitriev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
