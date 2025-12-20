Zelensky accetta l’incontro a tre con Usa e Russia ma avverte | Non credo porterà a nulla

Il presidente ucraino Zelensky ha accettato l'invito a partecipare a un incontro a tre con Stati Uniti e Russia, previsto a Miami, vicino a Mar-a-Lago, dove si trova attualmente il presidente americano Donald Trump. Tuttavia, Zelensky ha espresso scetticismo sulla possibilità di ottenere risultati concreti dall'incontro. La realizzazione dell'iniziativa rappresenta un'occasione per analizzare le posizioni dei paesi coinvolti e le prospettive future.

