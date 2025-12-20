Zelensky a Varsavia | Dopo l’Ucraina Mosca prenderà la Polonia
Dopo l’ Ucraina, la Russia potrebbe attaccare la Polonia. È l’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l’incontro a Varsavia con il presidente polacco Karol Nawrocki. «Senza la nostra indipendenza, Mosca si spingerà inevitabilmente più in là in Europa e prenderà la Polonia », ha dichiarato Zelensky, sottolineando la necessità di politiche comuni per mantenere unità e sicurezza. Secondo il presidente ucraino, i colloqui si sono concentrati in larga parte sulla guerra e sulle minacce crescenti lungo il fianco orientale dell’Europa. Kiev ha proposto consultazioni con Varsavia sulla difesa con i droni, dopo che nell’ultimo anno velivoli russi senza pilota sono entrati più volte nello spazio aereo della Nato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Ucraina: Zelensky, 'senza nostra indipendenza, Mosca prenderà la Polonia'
Leggi anche: Raid russi in Ucraina: Varsavia e Bucarest fanno decollare i jet, chiusi gli aeroporti polacchi | Zelensky: 9 morti in un attacco di Mosca
Zelensky a Varsavia, incontro con il presidente polacco su sicurezza e pace in Ucraina - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto dal presidente polacco Karol Nawrocki davanti al palazzo presidenziale ... stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, Zelensky e l'allarme: "Polonia nel mirino di Putin" - Il quadro delineato da Zelensky comprende un altro elemento che rappresenta una minaccia per l'Ucraina e in generale per l'Europa: il dispiegamento dei missili Oreshnik russi in Bielorussia è quasi ... msn.com
Zelensky: se Ucraina sconfitta, Russia inevitabilmente arriverà in Polonia - Il presidente Volodymyr Zelensky da Varsavia ha esortato all'unità tra l'Ucraina e la Polonia, sostenendo che Mosca attaccherà lo Stato Ue se l'invasione dell'Ucraina no ... libero.it
Zelensky si trova a Varsavia oggi per una visita ufficiale, dove ha incontrato il Presidente polacco Karol Nawrocki. La visita è la prima ufficiale di Zelensky in Polonia da quando Nawrocki è entrato in carica ad agosto. Entrambi i leader hanno sottolineato l'unità - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.