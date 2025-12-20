Yildiz Juve, giovane talento turco della Juventus, è stato riconosciuto dalla Lega Serie A come “Rising Star of the month” di novembre. Il premio, consegnato prima della partita contro la Roma allo Stadium, evidenzia il suo buon rendimento e il potenziale in crescita. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del suo contributo alla squadra e il suo percorso di sviluppo nel campionato italiano. Yildiz Juve, il fantasista turco riceve il premio della Lega come miglior giovane di novembre: riconoscimento allo Stadium

Yildiz Juve, il fantasista turco riceve il premio della Lega come miglior giovane di novembre: riconoscimento allo Stadium prima della sfida alla Roma. L’atmosfera gelida ma vibrante dell’Allianz Stadium si è scaldata ben prima del fischio d’inizio del cruciale big match, regalando un momento di pura gloria individuale a uno dei gioielli più luminosi della rosa bianconera. Yildiz Juve, un binomio che continua a regalare soddisfazioni enormi ai tifosi, è stato celebrato ufficialmente dalla Lega Serie A sotto le luci dei riflettori. Pochi minuti prima che le due formazioni scendessero in campo per dare vita alla battaglia sportiva contro la Roma, Kenan Yildiz è stato chiamato a margine del rettangolo verde per ricevere il prestigioso premio “Rising Star of the month” relativo al mese di novembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il turco premiato dalla Lega Serie A: è il numero dieci bianconero il “Rising Star of the month” di novembre – FOTO

