Yildiz tra i migliori della Serie A per partecipazioni al gol. Il talento turco insegue Lautaro Martinez e Nico Paz nel 20252026. La Juventus ha trovato in Kenan Yildiz il vero leader tecnico della nuova era targata Luciano Spalletti. Il fantasista classe 2005, erede della maglia numero dieci che fu di Del Piero, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto, confermandosi come uno dei profili più determinanti dell’intero panorama calcistico internazionale. I dati aggiornati al 20 dicembre 2025 parlano chiaro: Yildiz non è solo una promessa, ma una realtà consolidata capace di spostare gli equilibri della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz dietro solo a Lautaro Martinez e Nico Paz in Serie A: ecco cos’ha fatto il 10 bianconero. Il paragone in Europa

