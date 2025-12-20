Ogni fine anno il mondo digitale si anima con i cosiddetti “ Wrapped ”: riepiloghi personalizzati che raccontano come gli utenti hanno usato piattaforme e servizi, svelando i brani più ascoltati ed i giochi più giocati. Anche nel settore videoludico questa tradizione è diventata un appuntamento atteso. Tuttavia, nel 2025, Xbox fa un’eccezione significativa, visto che Microsoft ha deciso di non pubblicare Xbox Wrapped, segnando una differenza rispetto ai principali concorrenti. La notizia ha ovviamente attirato l’attenzione perché rompe una consuetudine ormai consolidata, ed il motivo non è tecnico né legato ai dati degli utenti, ma puramente economico e strategico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox Wrapped 2025 non verrà rilasciato a causa di limitazioni di budget

