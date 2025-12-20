WWE | Top star di NXT promossa internamente al main roster
La WWE è in grado di trasformare un talento in una grande star se ci sono determinazione e un pizzico di fortuna. Per Trick Williams, durante il suo percorso in NXT, tutto è andato al posto giusto e ora sembra che venga già considerato a tutti gli effetti una Superstar del main roster. ATTENZIONE: Il paragrafo seguente contiene spoiler sull’episodio di SmackDown del 26 dicembre. Trick Williams si è confrontato con Cody Rhodes durante l’episodio di SmackDown del 26 dicembre. Ora Cory Hays di Bodyslam.net riferisce che Trick Williams è elencato internamente come Superstar di SmackDown. Questo significa che “Trick Willy” potrebbe approdare molto presto nel main roster a tempo pieno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
