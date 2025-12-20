WWE | Mick Foley rimosso da videogioco dopo la rottura con la compagnia
Mick Foley e la WWE si stanno già separando ufficialmente. Pochi giorni dopo l’annuncio dell’Hall of Famer sulla sua decisione di lasciare la compagnia, il leggendario wrestler è stato rimosso dal videogioco mobile WWE Supercard. La card “Saint Mick” eliminata senza preavviso. L’evento WarGames di questa settimana su WWE Supercard avrebbe dovuto includere una card di Mick Foley nei panni di “Saint Mick”, un personaggio natalizio ormai tradizionale nel gioco. Si sarebbe trattata della quinta apparizione di Foley in questa veste natalizia nel corso degli anni. La card è stata però eliminata poche ore dopo essere apparsa nel gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
