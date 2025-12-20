Carmelo Hayes è il nuovo United States Champion della WWE. Il cambio di titolo è avvenuto durante le registrazioni di SmackDown di venerdì sera a Grand Rapids, Michigan, e andrà in onda il 26 dicembre. Hayes risponde alla open challenge di Dragunov. Secondo le segnalazioni dei fan presenti all’evento, Ilja Dragunov ha messo in palio il titolo in una open challenge contro un avversario misterioso. A raccogliere la sfida è stato proprio Carmelo Hayes, che ha sconfitto il campione conquistando la cintura. Le foto circolate online mostrano lo stesso Dragunov che allaccia la cintura alla vita di Hayes dopo il match, in un gesto di rispetto sportivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Importante spoiler su un match titolato del prossimo episodio di SmackDown

Leggi anche: WWE: Importante spoiler su un ritorno che avverrà questa notte a SmackDown

Leggi anche: WWE: Tre match ufficiali per il prossimo SmackDown, Dragunov difende ancora il titolo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il nuovo campione della WWE incoronato in enormi spoiler di SmackDown.

WWE: Risultati WWE SmackDown 19-12-2025 *SPOILER* - Registrata la puntata di SmackDown del 26 dicembre: match, segmenti e sviluppi in vista delle prossime settimane ... spaziowrestling.it

WWE: Rivelati alcuni possibili match di SummerSlam *SPOILER* - Nel corso dell’ultima puntata di Raw, che si è svolta la scorsa notte, la WWE ha ufficializzato diversi match di SummerSlam. spaziowrestling.it

SPOILER: Un fedele alleato di Chelsea Green cade a WWE SmackDown - Nell´ultimo episodio di WWE SmackDown, le cose non sono andate secondo i piani per Chelsea Green e il suo entourage. worldwrestling.it