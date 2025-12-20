WWE | Ecco come è andato l’atteso confronto titolato tra Wyatt Sicks ed MFT

Il main event di WWE SmackDown del 19 dicembre si è concluso senza un vincitore, con i Wyatt Sicks che mantengono i Tag Team Championship dopo una maxi-rissa che ha coinvolto entrambe le fazioni. La quinta difesa titolata dei Wyatt Sicks. Joe Gacy e Dexter Lumis difendevano le cinture per la quinta volta, la prima dopo oltre due mesi dall’ultima difesa contro gli Street Profits in ottobre. Gli sfidanti erano JC Mateo e Tonga Loa, in rappresentanza degli MFT di Solo Sikoa. La rivalità tra i due gruppi va avanti da mesi, alimentata dalla volontà di Sikoa di riportare i titoli di coppia sotto il controllo della sua fazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

