WRC – Jurgenson spera nella Puma in Estonia
Il giovane talento estone proseguirà con la Ford Fiesta Rally2 in diverse gare del Mondiale, ma cresce l’attesa per un possibile debutto sulla Puma Rally1 davanti al pubblico di casa È di ieri la notizia che Romet Jürgenson, uno dei prospetti più interessanti del panorama rallistico estone, continuerà anche nella stagione 2026 la sua avventura . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
