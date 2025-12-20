World Tennis League 2025 vittoria dei Kites nella finale contro gli Eagles | decisivo il derby indiano tra Suresh e Nagal
Signore e signori, calato il sipario sulla quarta edizione della World Tennis League, torneo di esibizione di tennis a squadre. All’ ‘SM Krishna Tennis Stadium di Bangalore (India), si sono sfidate nell’atto conclusivo le formazioni dei Kites e degli Eagles. Nick Kyrgios, Dhakshineshwar Suresh, Marta Kostyuk e Ankita Raina a rappresentare il primo team mezionato; Gael Monfils, Sumit Nagal, Paula Badosa e Shrivalli Bhamidipaty il secondo. Un format particolare in una finale che si sviluppata su quattro set: uno di singolare maschile, uno di singolare femminile, uno di doppio maschile, uno di doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it
