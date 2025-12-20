L'interprete di Elphaba è intervenuta in un dibattito legato a una delle scene più importanti del film diretto da Jon M. Chu. Cynthia Erivo, in una nuova intervista rilasciata a Variety, ha condiviso la sua opinione su uno dei momenti più importanti di Wicked: Parte 2. L'attrice è infatti intervenuta nel dibattito riguardante la storia di Glinda, interpretata da Ariana Grande nei due film diretti da Jon M. Chu. Se non avete ancora visto il secondo capitolo della storia e volete non proseguite con la lettura della notizia. L'opinione di Cynthia Negli ultimi minuti di Wicked - Parte 2 si scopre infatti che Elphaba ha escogitato un piano per fingere la propria morte, dopo essere diventata la Strega Malvagia dell'Ovest, e ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su uno dei misteri lasciati in sospeso

Leggi anche: Wicked Parte 2, Ariana Grande aggredita sul red carpet, Cynthia Erivo la difende

Leggi anche: Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo non rilascia più interviste alla première: Ariana Grande la segue

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su uno dei misteri lasciati in sospeso; Wicked: Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su quel finale emozionante; Consigli di cinema: le recensioni di Marco – Wicked Parte 2 DI Jon M. Cho; Cynthia Erivo, dalla Royal Academy a Los Angeles: la sua presenza ai Golden Globe è un appuntamento con la storia.

Wicked - Parte 2, Cynthia Erivo condivide la sua opinione su uno dei misteri lasciati in sospeso - L'interprete di Elphaba è intervenuta in un dibattito legato a una delle scene più importanti del film diretto da Jon M. movieplayer.it