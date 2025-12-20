West e il suo show più grande | Rcf Arena da qui parte il progetto internazionale

È ufficiale – dopo l’anticipazione data ieri da Qn-Il Resto del Carlino, a due anni dagli annunci, slittamenti e cancellazioni – l’arrivo alla Rcf Arena di Reggio Emilia del primo concerto live in Italia e unica data europea dopo oltre 10 anni, del rapper statunitense Kanye West. Sono previsti ben 103mila spettatori sabato 18 luglio 2026. Per i fan la corsa al biglietto inizierà lunedì 22 dicembre alle 10 con l’apertura delle prevendite in esclusiva su Ticketmaster, dove è già iniziato online il conto alla rovescia. Ye, così si fa chiamare ora l’artista, sarà headliner dell’ Hellwatt Festival, il nuovo format crossover che si terrà alla Rcf Arena in tre weekend, dal 4 al 18 luglio 2026, e che verrà presentato ufficialmente all’inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

