Weekend stabile in Trentino | sole in quota foschie nei fondovalle

Un fine settimana all'insegna della stabilità atmosferica attende il Trentino, grazie al progressivo rafforzamento dell'alta pressione. Le condizioni meteo saranno nel complesso buone, anche se non mancheranno nubi basse e locali foschie, soprattutto nei fondovalle durante le ore più fredde della.

