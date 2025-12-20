«La bohème» al Maggio, Panariello al Verdi, gli spettacoli teatrali, i mercatini di Natale, Terre di presepi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 20-21 dicembre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Leggi anche: Week end 6-8 dicembre a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli ed eventi

Leggi anche: Week end 13-14 dicembre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Cosa fare a Milano dal 19 al 21 dicembre e per Natale: tutti gli eventi; Cosa fare questo weekend a Firenze.

Manca poco a Natale: cosa fare a Torino e provincia nel week-end del 20 e 21 dicembre - Mancano pochi giorni a Natale e Torino, insieme alla sua provincia, si prepara a vivere un fine settimana - torinotoday.it