L'edizione 4K UHD targata Eagle del film di Alex Garland e Ray Mendoza che riproduce la guerra in modo crudo e viscerale, è fantastica sul piano video ma addirittura stellare per quanto riguarda l'audio. Riprodurre la guerra nella sua realtà più cruda e viscerale, con una violenza senza fronzoli, immergendosi fra polvere, sangue, pallottole ed esplosioni. Era questa la volontà che ha ispirato Alex Garland e Ray Mendoza nella realizzazione di Warfare - Tempo di guerra per raccontare quanto successo in una missione a Ramadi nell'Iraq del 2006, basandosi proprio sulle esperienze di vita reali dello stesso NAVY SEAL Ray Mendoza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Warfare - Tempo di guerra: il 4K che immerge nella guerra e un audio che non dimenticherete

Leggi anche: Si muove tra chi va e chi resta il fronte pacifico e ostinato delle donne. Che non riesce a fermare nessuna guerra, ma che nessuna guerra può fermare...

Leggi anche: Trump sulla guerra in Ucraina: “Siamo più vicini che mai alla fine della guerra”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Warfare – Recensione dell'edizione 4K Eagle Pictures; Home Video di dicembre 2025: 4K, blu-ray, dvd....

Eagle Pictures, poker d’assi - tempo di guerra” e “Dogville”: quattro proposte per il cinema in casa di qualità ... tuttodigitale.it