Vomero la cappella di via Palizzi trasformata in garage diventa un caso in Municipalità

Zazoom 20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori alla cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero al centro di una riunione della commissione Trasparenza della V Municipalità. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Vomero, la cappella di via Palizzi non ci sarà più: “Diventerà un garage”

Leggi anche: Stretta su Municipalità, al Vomero Arenella delibera spacca maggioranza. La presidente: “Vado avanti”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vomero, la cappella di via Palizzi non ci sarà più: Diventerà un garage; Vomero la cappella di via Palizzi non ci sarà più | “Diventerà un garage”.

vomero cappella via palizziVomero, la cappella di via Palizzi trasformata in garage diventa un caso in Municipalità - I lavori alla cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero al centro di una riunione della commissione Trasparenza della V ... fanpage.it

vomero cappella via palizziVomero, la cappella di via Palizzi non ci sarà più: “Diventerà un garage” - La Cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero non ci sarà più: "Sarà trasformata in un garage" ... fanpage.it

Napoli, rimossa l'edicola storia di via Palizzi: era chiusa da tempo - È stata rimossa nelle scorse ore l’edicola storica di via Palizzi al Vomero, per cinquant’anni punto di riferimento per lettori, passanti e residenti. ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.