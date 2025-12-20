Andrea Vulterini, 59 anni, è un manager di Roma e padre. Da 12 anni si dedica al volontariato con la Croce Rossa, ricoprendo il ruolo di delegato nazionale per l'inclusione sociale. La sua esperienza testimonia l'impegno quotidiano nel supporto alle persone in difficoltà. Volontari d'Italia, la storia di Andrea Vulterini (Cri)

Roma, 21 dicembre 2025 - Andrea Vulterini, 59 anni, manager di Roma e padre, volontario della Croce Rossa da 12 anni, delegato nazionale per l'inclusione sociale. Com'è cominciata? "Con il terrore di non poter essere utile a una figlia, ho deciso di fare un corso alla Croce Rossa, sono stato formato su come intercettare la domanda, come porsi nella logica dell’ascolto e orientare persone che hanno bisogno d’aiuto ma non sanno come chiedertelo". La storia di Andrea Vulterini (Cri) Sta iniziando un'altra notte sulle strade di Roma. Cosa vuol dire 'inclusione sociale', nel concreto? "Ad esempio organizzare gli aiuti per le famiglie indicate dai servizi sociali, andiamo a trovarle una volta al mese per consegnare i pacchi alimentari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

