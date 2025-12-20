Volley l’Osaka Bluteon strapazza il Zawiercie! Finale con Perugia al Mondiale per Club?

L’Osaka Bluteon ha superato l’Aluron Zawiercie con un risultato di 3-0 nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile, assicurandosi così il primo accesso alla finale nella storia della squadra. La partita si è conclusa con parziali di 25-17, 25-23 e 25-19, dimostrando solidità e determinazione. La squadra giapponese ora si prepara alla sfida decisiva, che potrebbe vedere anche la partecipazione di Perugia.

L'Osaka Bluteon ha travolto l'Aluron Zawiercie con un roboante 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile e ha così raggiunto l'atto conclusivo della rassegna iridata per la prima volta nella storia. La compagine giapponese ha giganteggiato contro i vice campioni d'Europa, dominando un incontro che si è rivelato combattuto soltanto nel secondo set: prestazione di forza da parte di quella che doveva essere un'outsider della competizione e che invece si è guadagnata il diritto di scendere in campo a Belem (Brasile) per la conquista del titolo. I vice campioni d'Asia affronteranno la vincente della semifinale in programma alle ore 22.

LIVE Zawiercie-Osaka Bluteon, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: polacchi favoriti, ma occhio ai giapponesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile 2025 di pallavolo ... oasport.it

«Simone Giannelli è stato fondamentale nei momenti chiave, dirigendo i compagni e mettendo a segno punti decisivi. » La Sir Sicoma Monini Perugia si è aggiudicata una vittoria importante al Mondiale per Club di volley contro l’Osaka Bluteon, al termine di u - facebook.com facebook

Mondiale per club volley 2025: Perugia infinita contro Osaka, ora la sfida al Sada Cruzeiro • Perugia a punteggio pieno nel prestigiosissimo Mondiale Club di Volley dopo un tie-break al cardiopalma chiuso 23-21 contro Osaka 3-2. Umbri vicini alla semifi… x.com

