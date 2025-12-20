Volley l’Osaka Bluteon strapazza il Zawiercie! Finale con Perugia al Mondiale per Club?

L’Osaka Bluteon ha superato l’Aluron Zawiercie con un risultato di 3-0 nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile, assicurandosi così il primo accesso alla finale nella storia della squadra. La partita si è conclusa con parziali di 25-17, 25-23 e 25-19, dimostrando solidità e determinazione. La squadra giapponese ora si prepara alla sfida decisiva, che potrebbe vedere anche la partecipazione di Perugia.

L’Osaka Bluteon ha travolto l’Aluron Zawiercie con un roboante 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile e ha così raggiunto l’atto conclusivo della rassegna iridata per la prima volta nella storia. La compagine giapponese ha giganteggiato contro i vice campioni d’Europa, dominando un incontro che si è rivelato combattuto soltanto nel secondo set: prestazione di forza da parte di quella che doveva essere un’outsider della competizione e che invece si è guadagnata il diritto di scendere in campo a Belem (Brasile) per la conquista del titolo. I vice campioni d’Asia affronteranno la vincente della semifinale in programma alle ore 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

