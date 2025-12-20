Volley De Giorgi | 2025 storico obiettivo lottare sempre per le medaglie

Il 2025 si è rivelato un anno importante per la pallavolo italiana, segnato da sfide e traguardi significativi. Con un percorso che ha richiesto impegno costante, la Nazionale ha affrontato nuove competizioni e obiettivi ambiziosi. Il percorso prosegue con l’obiettivo di mantenere alta la qualità e la competitività. Volley, De Giorgi:

Il 2025 è stato un anno incredibile per la pallavolo italiana. “E’ stato un lungo viaggio, si ricominciava il nuovo quadriennio olimpico. Eravamo campioni del mondo in carica, ma il quarto posto ai Giochi ci ha dato nuovi stimoli per cercare di migliorare. È stato un percorso abbastanza lungo, con i momenti giusti sia di riflessione che di tanto lavoro. I ragazzi hanno dato una grandissima disponibilità che ci hanno consentito di confermarci campioni del mondo”, ha detto il ct della Nazionale di volley maschile, campione del mondo, Fefè De Giorgi, a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per le medaglie" Leggi anche: Mattarella riceve le Nazionali di volley: “Formidabili”. De Giorgi scherza: “Presidente, ha un mandato più lungo del mio” Leggi anche: De Giorgi: «Le grandi vittorie nascono sempre da sconfitte che devono saper essere usate» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gazzetta Sports Awards: De Giorgi e gli uomini d’oro, il Mondiale è l’impresa del 2025; Ferdinando De Giorgi allenatore dell’anno ai Gazzetta Sport Awards 2025; Ferdinando De Giorgi: «La squadra? È una comunità. Ho imparato dai miei nove fratelli. Per anni ho sofferto per l'altezza»; La maglia che celebra il 2025 storico della pallavolo italiana. Volley, De Giorgi: "2025 storico, obiettivo lottare sempre per le medaglie" - (LaPresse) Il 2025 è stato un anno incredibile per la pallavolo italiana. stream24.ilsole24ore.com

Ferdinando De Giorgi: «La squadra? È una comunità. Ho imparato dai miei nove fratelli. Per anni ho sofferto per l’altezza» - Il coach dell’Italvolley: «Velasco ci massacrava, oggi uomini e donne sono cambiati» Ferdinando de Giorgi, detto Fefè, è l’allenatore che ha portato la nazionale di pallavolo maschile sul tetto del mo ... msn.com

Mondiali volley, De Giorgi prima di Italia-Belgio: "Dobbiamo alzare il livello" - 2 e alzare il livello: è questa, secondo il Ct dell'Italvolley Ferdinando de Giorgi, la chiave giusta per affrontare il Belgio domani, mercoledì 24 ... sport.sky.it

Corriere Salentino. . 265a La Bellezza: FEFÈ DE GIORGI E IL PRESID.NAZ.MANFREDI IN ESCLUSIVA... IL VOLLEY VIVE LA SUA EPOCA D'ORO...!! (di Bruno Conte) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.