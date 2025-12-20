Dopo le recenti interruzioni, la situazione all’aeroporto Gino Lisa di Foggia sta tornando alla normalità. La ripresa dei voli permette di ristabilire i collegamenti con le destinazioni previste, tra cui Bologna. La ripresa dei servizi è importante per garantire la continuità delle attività e il flusso di passeggeri. Voli cancellati al Gino Lisa, si torna alla normalità: salvi i nuovi collegamenti con Bologna.

Torna lentamente alla normalità la situazione all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, dopo i collegamenti saltati nelle ultime ore. I passeggeri del volo Foggia-Malpensa delle 8.20 di oggi, sabato 20 dicembre, cancellato, saranno riprotetti sul volo per Bologna. Da lì, Aeroitalia e Aeroporti di Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

'Gino Lisa' - Foggia, FdI: 'Voli bloccati e promesse al vento' - Fratelli d’Italia Foggia, con una nota diffusa, commenta la sospensione dei voli Lumiwings da Foggia: “Aeroporto Gino Lisa, cittadini presi in giro, voli bloccati. affaritaliani.it

Dal "Gino Lisa" si torna a volare verso Milano e Torino - Sarà la compagnia Aeroitalia a sostituire la greca Lumiwings che dopo aver garantito il servizio per tre anni, ha dovuto ... rainews.it

Foggia, l’1 novembre tornano i voli al «Gino Lisa» con Milano Malpensa e Torino - Da sabato 1° novembre il Gino Lisa di Foggia sarà nuovamente collegato agli scali di Milano e Torino grazie ad AeroItalia, la compagnia di Intrieri che nei giorni scorsi - lagazzettadelmezzogiorno.it

