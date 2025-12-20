Voli cancellati al Gino Lisa causa nebbia | salta anche il nuovo collegamento con Bologna
Niente da fare per il volo inaugurale Foggia-Bologna. È stato cancellato causa nebbia. Nonostante le rassicurazioni arrivate questa mattina da Aeroporti di Puglia sulla regolare operatività dei nuovi collegamenti, è arrivato il contrordine: le condizioni meteo non hanno permesso di decollare dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Voli cancellati al Gino Lisa, si torna alla normalità: salvi i nuovi collegamenti con Bologna
Leggi anche: Voli Lumiwings cancellati al Gino Lisa, tre opzioni per ripartire: c'è anche una nuova compagnia
Voli cancellati al Gino Lisa, si torna alla normalità: salvi i nuovi collegamenti con Bologna - Torna lentamente alla normalità la situazione all’aeroporto Gino Lisa di Foggia, dopo i collegamenti saltati nelle ultime ore. foggiatoday.it
'Gino Lisa' - Foggia, FdI: 'Voli bloccati e promesse al vento' - Fratelli d’Italia Foggia, con una nota diffusa, commenta la sospensione dei voli Lumiwings da Foggia: “Aeroporto Gino Lisa, cittadini presi in giro, voli bloccati. affaritaliani.it
Dal "Gino Lisa" si torna a volare verso Milano e Torino - Sarà la compagnia Aeroitalia a sostituire la greca Lumiwings che dopo aver garantito il servizio per tre anni, ha dovuto ... rainews.it
Problemi ieri per i passeggeri dei voli Easyjet Milano Malpensa-Catania e il successivo Catania-Milano Malpensa. Entrambi i voli sono stati cancellati, sembra, per superato monte ore dell'equipaggio di bordo. Ricordiamo che tutti i passeggeri di questi due vol - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.