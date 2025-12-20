Volevo dormire in azienda ma fa freddo Panno del Casentino dopo la crisi i ladri | ronde del titolare alle 3 di notte

Arezzo, 20 dicembre 2025 – “La sveglia suona ogni notte alle 3: mi alzo e vado a controllare la fabbrica”. Andrea Fastoni non molla e insieme al socio Roberto Malossi, indossa perfino la divisa di “vigilantes” pur di proteggere l’azienda che fino a qualche mese fa “sfornava” le pezze di Panno Casentino. Lana pregiata coloro becco d’oca e il ricciolo, un simbolo della moda e del made in Italy, sdoganato da Hollywood e reso celebre da star assolute come Audrey Hepburn. Una stagione da favola, a fronte degli attuali mesi, quelli dell’incubo. Ora e in balìa della crisi e dei ladri. La prima ha bloccato la produzione, i secondi stanno smembrando la fabbrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

