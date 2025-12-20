L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol aveva architettato un piano per provocare un' escalation militare con la Corea del Nord, utilizzando droni per far arrivare volantini direttamente a Pyongyang così da provocare una reazione da parte di Kim Jong Un, in modo tale da giustificare l'imposizione della legge marziale in Corea del Sud. È questa la clamorosa rivelazione della Cnn, che ha parlato di alcuni memo vocali trovati sul telefono di un alto ufficiale della Difesa di Seoul contenenti il contenuto di un piano segreto palesemente volto a rovesciate il governo di Kim. Pare che tutto fosse iniziato nell'autunno del 2024, con voli di droni non autorizzati sopra il territorio nordcoreano e la conseguenti minacce da parte di Kim Yo Jong, la potente sorella del leader nordcoreano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Volevano incastrarlo con droni": il piano segreto per neutralizzare Kim

Leggi anche: “Droni, missili, atomica”. Kim prepara la rivoluzione: ecco il suo piano

Leggi anche: Guerra alla Russia? Ecco Oplan Deu, il piano segreto della Germania (con 800mila soldati) per il confitto con Mosca