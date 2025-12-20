Viviano analizza Bologna Inter | Martinez che personalità può insidiare Sommer Su Bisseck Acerbi avrebbe preso fallo

Viviano su Bologna Inter sotto la lente dopo la Supercoppa: elogi al portiere nerazzurro Martinez, riflessioni sulla pressione dei rossoblù. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, terminata con l'eliminazione dei nerazzurri, è arrivata anche l'analisi di Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A oggi opinionista televisivo. Ospite negli studi di SportMediaset, Viviano ha commentato la partita con osservazioni tecniche puntuali, soffermandosi sia sulla prestazione della squadra di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, sia su alcune individualità dell'Inter di Cristian Chivu.

